Após 'virar chave', Rodriguinho comemora protagonismo no Bahia

A pandemia do coronavírus alterou a rotina do futebol no Brasil. Com a paralisação das competições no ano passado, o calendário precisou ser ainda mais apertado e praticamente não houve intervalo entre o fim da temporada 2020 e o início dos torneios de 2021.

Mas, para o meia-atacante Rodriguinho, é possível definir bem a virada de chave com a camisa tricolor. Desde o jogo contra o Fortaleza, em fevereiro, quando marcou três gols na goleada por 4x0, e praticamente garantiu a permanência do Bahia na Série A, o camisa 10 assumiu o protagonismo esperado.

Se 2020 foi apagado - principalmente após se machucar e sofrer com problemas físicos-, 2021 tem sido iluminado. O meia é o vice-artilheiro do Bahia, com oito tentos. Além disso, é o terceiro maior assistente do elenco, com cinco passes para gols. Evolução que ele comemora.

"Dessa vez eu não fui atrapalhado pelas lesões. O time também está indo bem, tem um sistema bem definido, todo mundo sabendo a sua função em campo, todos se ajudando bastante para que o coletivo seja muito forte, daí as individualidades acabam aparecendo. Estou feliz em estar vivendo esse momento junto com os companheiros, o time indo bem. Pretendemos continuar trabalhando bastante para que essa fase perdure por muito tempo", afirmou o jogador.

Apesar dos 33 anos, Rodriguinho é um dos jogadores que mais atuou pelo Bahia na temporada. Ao todo ele esteve em campo em 28 dos 31 jogos que o elenco principal disputou. Mesmo sabendo da importância de descansar para não deixar o ritmo cair, ele diz que vem reagindo bem ao calendário cheio.

"Eu estou reagindo muito bem a sequência de jogos, a intensidade, estou conseguindo me recuperar muito bem, já fiz muitas partidas pelo Bahia esse ano e pretendo continuar, é descansar bem para estar apto a jogar. Sei da quantidade de jogos que temos nessa temporada, mas estou sempre ligado para que não possa estar em campo e não estar na melhor condição para não prejudicar o rendimento da equipe. Saber dosar é importante. É uma escolha do Dado, com o feedback dos atletas", explicou.

Depois de anotar um dos gols do Bahia na vitória por 2x0 sobre a Chapecoense, Rodriguinho, e o Esquadrão, já têm um novo desafio pela frente. Nesta quarta-feira (7), o Esquadrão recebe o Juventude, às 18h, pela 10ª rodada do Brasileirão.