Após visita de Pedro Scooby aos filhos, Piovani alfineta: 'Não significa nada'

Pedro Scooby está em Portugal para passar 10 dias com os três filhos, Dom e os gêmeos Bem e Liz. As crianças moram com a mãe Luana Piovani, ex-esposa do surfista. A atriz, aliás, não deixou passar a visita do ex e foi ao Instagram se manifestar sobre o assunto e não perdeu a oportunidade de alfinetá-lo.

"Estou chegando em casa. Sabem quem está em casa? O Pedro!", disse ela enquanto acabava uma corrida na rua. "Sabe o que isso significa? Nada!" (risos). "Significa que vou ter carta de alforria! Vamos aos copos! Lisboa, aí vamos nós... não tem folga", disparou.

Sem citar a ex-mulher, Pedro postou vídeos reencontrando os filhos e contou que essa é a nona vez que ele viaja a Portugal, só esse ano.

Essa é a primeira vez que Piovano e Scooby se reencontram após terem uma briga séria, no início de junho, e que fez com que a atriz bloqueasse o namorado de Anitta no Instagram.