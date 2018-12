Aposentado é baleado durante assalto em Brotas; veja vídeo

O aposentado Luiz Alberto da Silva, 63 anos, foi baleado no início da manhã desta quinta-feira (13), próximo ao Condomínio Vale das Flores, no bairro de Brotas, em Salvador.

Segundo informações obtidas no posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), Luiz Alberto, que presta serviço como motorista para uma empresa, estava parado em seu carro, um Corsa branco (placa OZJ-6920), quando foi abordado por um indivíduo com a camisa do time do Barcelona.

O suspeito estava com um comparsa, vestido como um mototaxista e que guiava a moto usada para o crime. Momentos antes do ataque, como mostram imagens de uma câmera de segurança (assista abaixo), o criminoso passou pelo local na garupa da moto, desceu do veículo e, na volta, abordou Luiz Alberto.

Segundo o filho da vítima, Felipe Santana, 31, o idoso ficou assustado com a situação e demorou a sair do veículo.

Por conta dessa demora, o criminoso vestido com a camisa do Barcelona atirou duas vezes e fugiu com a ajuda do comparsa.

Luiz Alberto foi socorrido por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi então encaminhado para o HGE, onde está internado.

O primeiro disparo, único que que atingiu Luiz Alberto, atravessou o queixo e se alojou no ombro.

Felipe com o pai, Luiz Alberto, no HGE; vítima está fora de perigo (Foto: Arquivo pessoal)

Apesar da gravidade, segundo Felipe, que enviou foto com o pai no HGE, ele não corre risco de morte.

"A médica está avaliando se é melhor tirar ou deixar a bala que está no ombro dele. No momento, ele está aqui comigo esperando para fazer o raio-x, mas graças a Deus não corre risco de morte", informou o filho da vítima ao CORREIO.

