App Passaporte da Vacina de Salvador oferece versões diferentes de idiomas

O Passaporte da Vacina de Salvador Digital, validado oficialmente pelo Ministério da Saúde como documento comprobatório de imunização para viagens internacionais, permite a tradução do documento em três idiomas (português, inglês e espanhol).

A medida é temporária e acontece por conta da instabilidade do sistema ConectSUS. Desenvolvido pela prefeitura, o serviço pode ser traduzido através do site www.cvd.saude.salvador.ba.gov.br. Após o cadastro na página eletrônica, o Passaporte da Vacina pode ser gerado em PDF e salvo no próprio celular.

A tradução do documento para outros idiomas está em fase de liberação nas lojas iOS e Android, mas os aplicativos já oferecem a versão em português.

“Salvador foi uma das capitais pioneiras no desenvolvimento de uma plataforma para comprovação da vacina. Com as versões em inglês e espanhol os soteropolitanos podem utilizar nosso sistema para comprovação de viagens internacionais. Nessa ferramenta é possível checar se o cidadão já tomou a vacina contra o vírus e qual imunizante recebido, além das datas de aplicação. Essa validação do Ministério da Saúde é de extrema importância para a cidade é nosso trabalho”, comemorou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Até o momento, cerca de 300 mil downloads foram realizados do aplicativo Passaporte da Vacina.

Como funciona?

O processo é gratuito e o App pode ser baixado através da loja da Apple Store para os cidadãos que possuem iPhone e nas lojas da Play Store para quem tem Android.

Quem quiser também pode acessar pelo computador através do site: cvd.saude.salvador.ba.gov.br e emitir um QR Code em PDF ou imprimir sua carteirinha de vacinação.

Já no primeiro acesso aparecerá a carteira de vacinação digital, com o estado atual da imunização do cidadão. Os status são: Sem registro de doses; parcialmente vacinado (apenas uma dose); parcialmente vacinado – em vermelho (para quem está com a segunda dose em atraso); totalmente vacinado (para quem completou o esquema vacinal). O passaporte da vacina também detalha quando o cidadão tomou as doses e qual o tipo do imunizante.

Links para baixar o app

Site: https://cvd.saude.salvador.ba.gov.br

IOS

https://apps.apple.com/br/app/carteira-de-vacina%C3%A7%C3%A3o-digital/id1588301866

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.ba.salvador.saude.carteiravacinacaodigital