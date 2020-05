App que monitora coronavírus está disponível para iOS; veja como baixar

Uma boa notícia para os apaixonados por iPhone: o aplicativo “Monitora Covid-19” já está disponível para download no sistema operacional iOS (para baixar, clique aqui). O programa é gratuito e oferece monitoramento e acompanhamento de quem está com sintomas da doença.

O aplicativo, que é uma iniciativa do Governo do Estado e do Consórcio Nordeste e já estava diponível desde abril para quem usa Android (para baixar, clique aqui), tem vários serviços, como atendimento remoto, monitoramento e acompanhamento dos cidadãos.

Para localizar o item na loja do seu celular, basta digitar “Monitora Covid” na busca e selecionar o item “Monitora Covid-19”, de cor azul e autoria do “Consórcio Nordeste”.

De acordo com o Governo do Estado, é importante que todos baixem a ferramenta, mesmo quando não há nenhum sintoma da doença. Isso porque o aplicativo também informa se você se aproximou de alguém com sintomas.

“Vamos monitorar em toda a Bahia onde estão os casos suspeitos e quem apresenta sintomas. Além disso, vamos tirar as dúvidas das pessoas sobre a doença e as medidas tomadas pelo governo para combater o novo coronavírus. Nós queremos georeferenciar os casos na Bahia e em Salvador. Saber em que bairro ou em que cidade estão aparecendo mais casos, de modo a ter uma demonstração visual da realidade da doença em todo o território estadual”, explicou o governador Rui Costa.

O aplicativo foi desenvolvido pelas secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Saúde (Sesab), em parceria com a FESF-SUS. Nele, os usuários encontrarão informações e poderão ter o acompanhamento do seu estado de saúde.

No ato do cadastro, serão solicitadas informações pessoais simples, como nome, CPF e nome da mãe, e também sobre a saúde do usuário. Caso seja identificada a possibilidade de uma infecção, um médico entrará em contato em até 24 horas, pelo celular, orientando quais medidas devem ser adotadas e apontando se o ideal é ficar em casa ou procurar uma unidade de saúde.

Um dos destaques desta ferramenta é que ela dá orientações e cuidados imediatos. Além disso, o aplicativo deixa sempre à disposição informações sobre isolamento social, serviços de saúde próximos e o acompanhamento do estado de saúde do paciente, além de um “converse conosco”.

Médica, a secretária da Secti, Adélia Pinheiro, destaca a importância deste tipo de aplicativo. “Com o Monitora, avançamos na missão de atender o cidadão dentro da sua própria casa. Assim também é o Tele Coronavírus, que lançamos para atender qualquer pessoa que tenha dúvida sobre a Covid-19, gratuitamente, pelo número 155. Essas são ações preventivas que auxiliam a população no diagnóstico, indicando quais medidas tomar na hipótese do aparecimento de sintomas da doença”.

Desenvolvedora do aplicativo através da FESF-tech, a Fundação Estatal Saúde da Família (FESF) é parte fundamental no funcionamento da ferramenta. “A FESF é uma instituição, criada pelo SUS e para o SUS da Bahia, que tem como missão institucional produzir soluções inovadoras, que promovam qualidade e eficiência para o sistema da saúde. Ações como esta aproximam a FESF do cumprimento de seu papel social”, destacou o secretário executivo, José Santana.

O Monitora está conectado ao Registro Eletrônico de Saúde e possibilita à equipe de monitoramento e à gestão do SUS um controle maior e que permitirá visualizar o tempo de quarentena que cada paciente está seguindo, dentre outras informações que servirão de base para tomada de decisões em saúde pública e de atendimento.