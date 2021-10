App vai indicar a usuários do metrô quando virá o próximo trem e sua lotação

Se você é usuário do metrô, com certeza já se viu nesse impasse: o transporte chega lotado e você fica no dilema entre se apertar no meio da multidão e seguir viagem ou esperar pelo próximo vagão, na expectativa de vir mais vazio. O problema é que nunca se sabe quanto tempo vai levar para a chegada do próximo e se ele estará tão cheio quanto o anterior. Mas, para conforto dos usuários, logo-logo esse vai ser um problema do passado. A partir dessa quarta-feira (6), os usuários da a Linha 1 e 2 do modal vão ter acesso a informações sobre o horário que virá o próximo trem e a lotação através de monitores disponíveis nas estações e de um aplicativo no celular.

Isso será possível através do projeto Próximo Trem, desenvolvido pelas equipes de engenharia, manutenção e tecnologia da CCR Metrô Bahia, que vai permitir que as pessoas tenham a informação do tempo até a chegada do próximo trem e sua respectiva lotação. Assim, o cliente pode escolher o local do trem que esteja mais vazio para embarcar, tornando sua viagem mais segura e confortável.

“É algo que foi pensado realmente para melhorar a experiência de quem utiliza o metrô. Com dados online, captados dos nossos computadores que controlam os trens, será possível saber quantos minutos e segundos faltam para ele embarcar e ainda se o trem está mais ou menos vazio, informação que faz ainda mais sentido quando pensamos nas medidas de prevenção para pandemia”, explica Andre Costa, presidente da CCR Metrô Bahia.

Neste primeiro momento, as informações nos monitores estarão disponíveis nas Estação da Linha 1 de Acesso Norte e na Estação Rodoviária, que fica na linha 2. Além disso, todos os clientes podem ter acesso a essas informações em todas as estações pelo celular, antes mesmo de sair de casa ou do trabalho. É só baixar o aplicativo da Quicko, que é gratuito e ainda oferece diversos outros serviços, como cadastro de cartão e compra de crédito online, por crédito ou Pix e a rota completa para sua jornada. Até dezembro deste ano mais 10 plataformas contarão com esta tecnologia e até março de 2022 os monitores estarão disponíveis em todas as estações.

Com este avanço, as pessoas poderão planejar melhor sua viagem de metrô, seja indo ou voltando do trabalho, ou até mesmo em um passeio de lazer. Ao abrir o celular será possível saber se dá tempo de fazer um lanche antes do trem chegar, ou se é melhor ir logo para a plataforma. Tudo isso é possível graças ao alto nível de tecnologia dos sistemas eletrônicos do Sistema Metroviário da CCR Metrô Bahia. “Todos os nossos trens são controlados pelo nosso sistema central, utilizando tecnologia de ponta e dando segurança para a operação. Por meio dos dados gerados pelo sistema central, é possível desenvolver softwares que permitem criar soluções como essas, que dão mais conforto, comodidade e segurança para quem utiliza o metrô”, explica Andre Costa.