Apple anuncia três novos iPhones; conheça as novidades

A Apple anunciou nesta terça-feira (10) três novos modelos de iPhone que chegam ao mercado americano custado de US$ 699 a US$ 1.599. Os modelos começam a ser vendidos nos EUA em 20 de setembro e ainda não há previsão de data de lançamento nem de preço no Brasil.

Os novos telefones ganharam nomes de iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. A grande novidade deste ano é que as versões Pro agora têm uma câmera tripla. O iPhone 11 continua com a câmera dupla.

Para acrescentar a terceira lente nos modelos Pro, a Apple mudou o design da parte de trás dos iPhones, seguindo rumores que já circulavam há meses. Agora, no canto superior há um quadrado com as lentes e o flash.

Veja as diferenças de cada aparelho:

iPhone 11

Pode ser considerado o sucessor do iPhone XR. As câmeras traseiras têm 12 megapixels, com lentes ultra wide e angular, e a tela é de 6,1 polegadas. A câmera de selfie também tem 12 MP.

Para ajudar nas fotos, a Apple desenvolveu um modo noturno, que permite tirar fotos com mais detalhes mesmo com pouca luz. Ainda é possível filmar em 4K a 60 quadros por segundo, inclusive com a câmera frontal.

(Foto: Divulgação)

A Apple informou que a bateria deve durar uma hora a mais que a do XR. Será vendido em seis cores: lilás, verde, amarelo, branco, preto e vermelho

O processador é o Apple A13 Bionic, nativo da empresa. Nos Estados Unidos, o iPhone 11 será vendido com preços de US$ 699 (64 GB), US$ 749 (128 GB) ou US$ 849 (256 GB), com descontos para quem trocar seu iPhone antigo. A pré-venda em 30 países, o que não inclui o Brasil, começa na sexta-feira (13), com as entregas se iniciando em 20 de setembro.=

iPhone 11 Pro e 11 Pro Max

Com câmera tripla traseira, o 11 Pro tem tela OLED de 5,8 polegadas e também equipado com processador Apple A13 Bionic. O "irmão mais velho" tem tela de 6,5 polegadas. Esse modelo tem promessa de bateria com até quatro horas de autonomia a mais em comparação com o iPhone XS - já o 11 Pro Max deve ter 5 horas a mais de uso que o iPhone XS Max. Eles virão na caixa com um adaptador de tomada de 18 watts para permitir o carregamento rápido - a primeira vez que a Apple fornece o acessório.

Na traseira, está o grande destaque - as câmeras triplas de 12 MP. Um dos sensores tem estabilização óptica de imagem, outro é uma lente ultrawide e o terceiro uma telefoto com lente de abertura f/2,0, maior que a f/2,4 do iPhone XS.

O modo noturno também está presente nesses dois modelos. A empresa também informou que está em desenvolvimento um novo recurso de fotografia computacional, o Deep Fusion, que tira nove fotos e usa aprendizagem de máquina para combinar todas elas em uma única imagem com mais detalhes e menos ruído. Essa novidade será incluída em futura atualização de software.

A Apple diz ainda que houve melhorias nos Smart HDR, que usa aprendizagem de máquina para reconher objetos enquadrados e usar a iluminação de maneira mais inteligente. É possível filmar em 4K a 60 quadros por segundo, inclusive na câmera frontal.

Outras novidades

Tim Cook, CEO da Apple, comandou a apresentação, que ainda teve outros anúncios. A Apple lançou a quinta versão do seu relógio, o Apple Watch, o iPad de sétima geração, o Apple Arcade, serviço de assinatura para games e o Apple TV+, que será concorrente da Netflix.

O smartwatch virá com tecnologia always-on display, que deixa a tela sempre ligada. Com bateria de 18 horas, vai custar US$ 399 nos EUA, onde será vendido a partir de 20 de setembro.

Já a sétima geração de iPads virá com tela de 10.2 polegadas e iPadOS, novo sistema operacional para os tablets, ao custo de US$ 329.