Apple lança iPhone 14 e reduz preços de modelos antigos; confira valores

A Apple anunciou nesta quarta-feira (7) quatro modelos do iPhone 14. Com a chegada dos novos celulares, a empresa também reduziu o preço dos aparelhos de gerações anteriores. Ainda não há data para a chegada do Iphone 14 no Brasil, mas a Apple já divulgou os preços no site oficial.

Após a empresa lançar o iPhone 14, a ação da Apple na bolsa de valores aumentou 0,93%.

Além modelo convencional, foram lançados o iPhone 14 Plus e os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Os aparelhos têm opções com telas de 6,1 e 6,7 polegadas. Os preços variam de R$ 7.599 a R$ 10.499, que são os mesmos cobrados pelo iPhone 13 quando foi lançado. Veja abaixo:

iPhone 14: a partir de R$ 7.599

iPhone 14 Plus: a partir de R$ 8.599

iPhone 14 Pro: a partir de R$ 9.499

iPhone 14 Pro Max: a partir de R$ 10.499

Apple Watch SE: a partir de R$ 3.399

Apple Watch Series 8: a partir de R$ 5.299

Apple Watch Ultra: a partir de R$ 10.299

AirPods Pro (2ª geração): a partir de R$ 2.599

Outros produtos

A Apple também lançou AirPods Pro (2ª geração) que promete melhorar o ruído externo com o novo chip H2.

O novo Apple Watch Ultra, voltado para o público esportivo, é mais resistente e tem bateria que dura até 60 horas. Também foi lançado o Apple Watch SE, que está 20% mais rápido que a geração anterior. Já o Apple Watch Series 8 ganhou melhorias em sensores de temperatura.

Gerações anteriores

O preço dos celulares de gerações anteriores foi alterado após o lançamento. Os descontos chegam a 14%, a depender do espaço de armazenamento de celular. O iPhone 13 teve uma redução de R$ 1.100, já as versões do iPhone 12 têm desconto de R$ 800. Algumas versões desses modelos já não estão mais disponíveis no site da empresa.