Apple lança 'paninho' de polimento por R$ 219 e vira piada nas redes

A Apple colocou à venda no site oficial um pano de polimnento que custa R$ 219. O produto veio com os lançamentos da segunda-feira (18), como os novos Airpods e Macbook Pro.

Na descrição, a empresa diz que o acessório é "feito com material macio e não abrasivo" e pode ser usado com segurança para limpar qualquer tela Apple.

A previsão de entrega no momento para o Brasil é de 4 a 5 semanas para quem for desembolsar o valor do pano. Se o cliente quiser pagar à vista, ganha um descontinho de 10%, fazendo que o produto saia por R$ 197,10.

Claro que o assunto rendeu piada nas redes sociais. "Até para passar pano para Apple custa caro", brincou um internauta. "Rapaz o paninho de limpar tela de 200 conto da Apple tem lista de compatiblidade", sinalizou outro. "Eu reclamando da Nintendo cobrando absurdos R$ 262,99 por um pacotão de serviços online. Aí vem a Apple e faz um pano por R$ 219...", se queixou outro.