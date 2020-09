Aprecie sem moderação: Luís Martins reverencia música brasileira em DVD

“Para apreciar tomando um bom vinho”, sugere, bem-humorado, Luís Martins sobre a melhor forma de assistir ao seu primeiro DVD. O sabor da bebida com certeza vai completar a experiência sensorial proposta pelo cantor e compositor no registro audiovisual, gravado no fim de agosto, em Salvador.

Intitulado "Luís Martins Sonho Live”, o projeto contou com uma mega estrutura para a sua realização, com equipamentos de última geração e uma equipe formada por nomes importantes da cena cultural baiana. O cenário contou com projeção mapeada de 180 graus com artes em preto e branco, enaltecendo cenários e símbolos relativos ao universo cultural do estado, além de animações gráficas abstratas 2D e 3D.

Cenário em projeção mapeada criado por Gabiru enaltece símbolos da cultura baiana

Para acompanhá-lo, Luís Martins contou com o violonista André Almeida, assinando a direção musical do DVD e uma banda formada por Fabrício Cyem no baixo, Tiago Lourenço no piano, Rafael Santana e Fabrício Veloso na percussão, Will Wagner na bateria, Ricardo Sibalde e Davi Brito nos sopros, Gel Barbosa no Acordeom e Álvaro Pinho no backing vocal.

A direção artística ficou sob o comando de Ana Luísa Martins e Beto Neves, direção executiva de Patrícia Rehem e a direção geral de Soraia Martins.

Luís Martins acompanhado de sua banda

Luís Martins acompanhado de sua banda

Todo este time esteve à serviço da música. São cerca de 80 minutos totalmente dedicados a interpretações apuradas tanto de composições autorais como Incolor, Praia do Forte e Sonho, que deu título ao álbum, quanto de releituras de grandes compositores. “Quem ouvir, vai gostar bastante. Tem baião, bossa, valsa, samba, big band, jazz”, lista o músico.

“Estamos vivendo o momento da live mas achei que fazer uma, enaltecendo apenas o cantor, não seria o ideal. Decidimos reunir esse time e pensar juntos em como fazer algo diferente”, explica Luís Martins. “A música precisa de cuidados em todos os aspectos. Tem que ser feita com apuro para termos o melhor resultado e isso foi feito no DVD, da escolha da equipe, aos arranjos e interpretações das 20 canções escolhidas”, completa.

O registro musical tem previsão de lançamento para o mês de outubro em todas as plataformas digitais pelo selo Arroz de Hauçá, criado pelo músico.

Arroz de Hauçá

Empresário de sucesso no ramo da tecnologia, Luís Martins tem um lado artístico aflorado desde criança. Poeta, filho de sanfoneiro, apaixonado pela música popular brasileira, valoriza a sonoridade rítmica e poética das canções que interpreta em seus discos e shows.

Há três anos, resolveu reunir seus dois lados e criar seu próprio selo, a Produtora Arroz de Hauçá – uma homenagem à Bahia a partir do nome de um dos pratos mais conhecidos de sua culinária. “Na biografia de Caetano tem uma passagem em que dona Canô faz o prato. Quando estava no processo de montagem do selo veio a essa lembrança e quis homenagear a Bahia”, revela Luís.

A empresa tem sede em Salvador e uma nova filial em São Paulo, onde o artista se encontra agora, já produzindo seu próximo álbum. “A música, que sempre permeou minha vida, tomou forma e direcionamento e virou minha prioridade”, explica.

Luís Martins tem dois álbuns lançados e um Single - ‘Sou Músico’,’ Seis Meses’ e ‘Anjo Bom’ - e apresentações em âmbito nacional. Luís traz consigo diversas parcerias musicais, como o violonista e maestro Luiz Cláudio Ramos, César Camargo Mariano entre outros.

Além da produtora cuidar da carreira de Luís, também tem planos de expandir o portfólio trazendo outros artistas para gravarem pelo selo Arroz de Hauçá.

“O projeto da produtora para 2021 é ter mais alguns nomes com a gente. A ideia é movimentar o mercado local e sendo empreendedor a vida toda, quero investir em segmentos que eu, como artista, não exploro, como o pop, por exemplo”.

A produtora cuida de todos os aspectos de uma produção musical, passando inclusive pela edição dos álbuns em multilínguas. “Não fazemos nada de forma amadora, pensamos sempre de forma macro. Brinco dizendo que é um Lego que une tanto a parte criativa quanto a execução”, explica o músico e empreendedor, que vê o mundo seguindo para um novo momento. “Vivemos em uma fase de reconstrução para um modelo novo, mas que deve ser feito com cuidado, valorizando os profissionais, o trabalho como um todo. Quem quer chegar deve trazer um produto de qualidade”, acredita.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.