Apreensão de R$ 1,4 milhão em drogas termina com três presos em Cajazeiras IV

Policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) prenderam três homens acusados de tráfico de drogas no bairro de Cajazeiras IV, em Salvador, nesta sexta-feira (10). Com os suspeitos, foram apreendidos mais de 300 kg de maconha e de 60 kg de cocaína, com valor de mercado estimado em aproximadamente R$ 1,4 milhão.

A ação foi uma parceria da Coordenação de Narcóticos do Draco com a Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Segundo a pasta, após investigação e monitoramento dos alvos, as equipes saíram em diligência pela manhã, já de conhecimento da existência de um depósito de entorpecentes que serviam às atividades de um grupo criminoso com atuação no tráfico e em homicídios.

"Sabemos da importância de descapitalizar os grupos criminosos. Em conjunto com as prisões, apreender o produto desse comércio ilegal, que são drogas, causa prejuízos à atividade ilícita e ajuda a enfraquecer o poderio dessas organizações. A ação de hoje é reflexo dos trabalhos de inteligência e investigação da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública", destacou o coordenador de Narcóticos, Glauber Uchiyama.

Além da droga e de dois veículos, foram apreendidos quatro armas de fogo, munições de diversos calibres, um drone, três balanças de precisão e aproximadamente R$ 11 mil em dinheiro. Um dos três presos em flagrante tinha mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido em Lauro de Freitas.