Apreensões de cocaína crescem 1000% na Bahia em 2020

As apreensões de cocaína na Bahia cresceram 1000% em 2020, na comparação com o ano anterior, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).Em números absolutos, foram apreendidos 600kg em 2019 e mais de sete toneladas no ano passado, aponta balanço.

As ações contra organizações criminosas renderam também aumento de 40% na quantidade de maconha apreendida. Em 2020 as polícias Militar e Civil, com apoios da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, apreenderam 55 toneladas da erva. No ano anterior tinham sido 33 toneladas.

O trabalho investigativo contra o tráfico de drogas é desempenhado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e os patrulhamentos preventivo e repressivo pelo Comando de Operações da PM.