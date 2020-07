Apreensões de cocaína na Bahia crescem 913% no primeiro semestre

A Bahia teve crescimento de 913% nas apreensões de cocaína no primeiro semestre desse ano, segundo divulgou nesta terça-feira (21) a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Foram 3,1 toneladas da droga localizadas neste ano no estado. No mesmo período de 2019, essa quantidade foi de 306 kg.

Do total, pouco mais de 2 toneladas de cocaína foram apreendidas durante uma operação conjunta da Cipe Cacaueira, da Polícia Militar, com a Polícia Federal. A ação foi no dia 19 de junho e encontrou a droga escondida em uma carga de soja que seguiria para a Holanda.

"Desde 2011 implantamos a filosofia da união de forças e isso se materializa ano a ano. Importante as parcerias com a PF, PRF, entre outras instituições, no combate ao tráfico de drogas", diz o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

Outras drogas

No primeiro semestre de 2020, os índices de maconha apreendida (prensada e in natura) também apresentaram crescimentos. Foram 4,6 toneladas da droga pronta, este ano, contra 4,4 toneladas em 2019, além de 530 mil pés destruídos, em 2020, contra 25 mil, no ano anterior.

Já a quantidade de crack apreendida, nos seis primeiros meses do ano, teve redução. Em 2020 a polícia encontrou 63 kg, enquanto no ano passado foram apreendidos 73 kg.