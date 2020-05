Apresentador baiano José Eduardo está com coronavírus

O radialista e jornalista baiano José Eduardo, da RecordTV Itapoan e da Rádio Metrópole, está com coronavírus. Apresentador do programa de televisão Balanço Geral na Record Bahia e com um programa de rádio na Metrópole de 9h às 10h da manhã e de 19h às 20h, ele testou positivo para a covid-19 nesta sexta-feira (29).

De acordo com o Metro1, José teve um "leve mal estar" no último domingo e fez o teste para a doença. O resultado, porém, só foi divulgado nesta sexta.

Ainda de acordo com o site, o jornalista cumpre o isolamento e está bem, sem apresentar sintomas da doença. Isolado, ele cumprirá o período de 14 dias, até realização de um novo exame. "Desde a primeira suspeita, o comunicador se recolheu e não frequentou nenhuma das empresas em que atua", informou a Metrópole.