Apresentador da Record corta transmissão após equipe ser hostilizada por bolsonaristas

O apresentador do "Balanço Geral Pará", da RecordTV Belém, interrompeu uma transmissão ao vivo de um ato pró-Bolsonaro após a equipe do programa ser hostilizada pelos manifestantes. O caso aconteceu nesta segunda-feira (7).

A repórter Poliana Gomes falava da Avenida Almirante Barroso, em Belém, quando foi interrompida por pessoas em protesto. "Para a transmissão, para a transmissão", pediu Marcus Pimenta.

"Isso não é democracia. Me desculpa. A gente respeita o direito de cada um se manifestar. Mas respeite o trabalho da imprensa. O 'Balanço Geral', através da RecordTV Belém, está ao vivo é a única emissora [que está lá] pra tentar mostrar ao vivo o direito da manifestação. Mas quando vai agredir, vai hostilizar uma equipe de reportagem, isso não é protesto. Isso não é democracia", disse Marcus.

"Me desculpa, não adianta falar, não adianta reclamar. Não tô nem aí. [...] A partir do momento que o manifestante vai hostilizar o trabalho da imprensa, isso pra mim não é democracia, já não é manifestação. Pra mim é um crime", continuou o apresentador.

Ele pediu o apoio da Polícia Militar para garantir a segurança da equipe de reportagem.

"Não me interessa bandeira política, não me interessa partidarismo político. Pra mim isso pouco importa. [...] A partir do momento que tem violência, que tem uma manifestação hostil, isso não é democracia. A gente não tem condições de mostrar", finalizou ele.