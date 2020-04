Apresentador do SBT sugere enviar pacientes com covid-19 para campos de concentração

Marcão do Povo, apresentador do Primeiro Impacto, chocou quem assistia ao noticiário do SBT ao sugedir que fossem construídos campos de concentração para abrigar os pacientes infectados com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Durante a atração, Marcão, que não tem formação alguma em qualquer área médica, decidiu apresentar algumas sugestões ao presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre como lidar com a pandemia que, até os últimos dados, matou 82.992 pessoas em todo o mundo.

“Não seria interessante pegar, por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, montar um campo de concentração, de cuidados, com os equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais, e colocar essas pessoas com problemas ou com sintomas?”, sugeriu.

Marcão ainda aproveitou o programa ao vivo e em rede nacional para criticar os governadores que estão decretando medidas de contingenciamento do comércio, para diminuir a movimentação nas ruas, evitando a proliferação do vírus.

“Então, presidente, é uma dica. Dá um decreto, põe o Exército nas ruas, Marinha e Aeronáutica. Aí, o governador que descumprir, faz igual tão fazendo com o povo, cana! Monta um campo, trata essas pessoas lá e o comércio abre e todo mundo vai trabalhar normalmente”, afirmou.

Na continuação do vídeo, Marcão do Povo também sugere que Bolsonaro dê uma canetada e coloque exército nas ruas e prenda os governadores de estados que não tem tantos casos comprovados de Covid-19. Ele seguiu defendendo a ideia de campo de concentração pra quem tem sintoma... pic.twitter.com/qXnEjnXkG6 — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) April 8, 2020

Campo de concentração

Estes centros de confinamento militar são uma das paginas mais tristes da história da humanidade, principalmente naqueles criados durante o Holocausto, na Alemanha nazista. No Brasil, um dos casos mais chocantes ocorreu após a Grande Seca (1877-1879).

Naquele período, o governo brasileiro criou sete campos de concentração em diversas cidades do Ceará, confinando cidadãos que fugiam da miséria causada pela seca, impedindo-os de chegar às grandes cidades.