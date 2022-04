Apresentador Dudu Camargo é acusado de pedir fotos de menor de idade

O SBT informou nesta terça-feira (26) que apura denúncias feitas em uma rede social contra o apresentador Dudu Carmargo, de 23 anos, que foi acusado de pedir fotos de uma criança de 13 anos. A irmã do menino, Eduarda, afirma que o comunicador enviou mensagens ao garoto no modo temporário, no qual as mensagens somem depois de um período.

“Eu não sei se vocês conhecem o Dudu Camargo, aquele apresentador do SBT. Se não conhecem, vão conhecer agora. Ele gosta de mandar mensagens pra criança, para menor de idade. Ele mandou mensagem hoje para o meu irmão, meu irmão tem 13 anos”, diz Eduarda, em um vídeo publicado no Instagram.

Ela ainda alega que Dudu Camargo perguntou se o menino queria o ver pessoalmente.

A jovem divulgou supostos prints em que Dudu teria dito: “Manda foto sua pra te ver”, e teria enviado ao menor de idade: “Manda qualquer uma [foto]. Só pra te ver. Quer se ver pessoalmente?”.

Ao Metrópoles, o SBT informou que “de forma prudente está apurando os fatos”. O apresentador não comentou o assunto publicamente até o momento.