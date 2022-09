Apresentador é demitido após aparecer nu em site de conteúdo adulto

Um meteorologista da rede de TV americana Spectrum News NY1 alega ter sido demitido após um anônimo de um portal de conteúdo pornográfico ter capturado imagens dele e as enviado para o seu chefe. Erick Adame estava nu e diz que as imagens foram captadas sem seu consentimento.

O apresentador, que já foi indicado a um Emmy por seu trabalho, publicou uma carta aberta em seu perfil do Instagram na última segunda-feira (19), em que compartilha a versão da história para os espectadores.

"Apesar de ser uma figura pública e estar na televisão no maior mercado do país, na frente de milhões de pessoas cinco dias por semana por mais de uma década e meia, eu apareci secretamente em um site de webcam para adultos. Liberei meus comportamentos compulsivos enquanto estava em casa, performando numa webcam para outros homens", iniciou.

"Foi 100% consensual para ambas as partes. Eu não fui pago para isso, e foi absurdo pensar que poderia manter isso privado. No entanto, meu empregador descobriu; e eu fui suspenso e, depois, demitido", explicou Adame.

O apresentador aproveitou também para se desculpar aos "ex-empregadores, colegas de trabalho, espectadores, familiares e amigos por qualquer constrangimento" que ele tenha causado.

"Vocês esperavam e mereciam algo melhor de mim", disse Erick. Ele acrescentou que está buscando por "ajuda profissional" para ajudar a tomar decisões que não afetem a sua carreira e a vida de pessoas próximas.

O meteorologista ressaltou, no entanto, que não se desculpa por ser abertamente gay ou por ter uma positividade sexual, e deixou um recado para outros potenciais canais que avaliem contratá-lo no futuro.

"Por favor, me julguem pelas centenas, milhares de horas de televisão das quais tenho tanto orgulho e pelas quais meus empregadores sempre me elogiaram, e não os dois minutos de vídeo lascivo que provavelmente logo me definirão em nossa cultura caça-cliques", finalizou.

A identidade de quem divulgou o conteúdo não é conhecida, uma vez que a pessoa utilizava um nome de usuário genérico para se comunicar online. O New York Post diz que Erick Adame entrou com um processo no Tribunal Supremo de Manhattan em que diz o usuário teria enviado as fotografias para a emissora em que ele trabalhava e para a mãe do apresentador "com a intenção de assediar, incomodar ou alarmar [Adame] e interferir tortuosamente na relação de emprego [dele]", conforme declaram os documentos judiciais.