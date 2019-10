Apresentador esportivo de Pernambuco chama Barradão de 'lixão'

Um apresentador da TV Tribuna, afiliada da Band em Recife (PE), causou a ira dos torcedores do Vitória. No programa Jogo Aberto Pernambuco, exibido às 12h da última quinta-feira (3), Aderval Barros falava sobre o duelo entre o rubro-negro baiano e o Sport, que aconteceu horas depois. E, no meio das declarações, chamou o Barradão de 'lixão'.

"O Leão vai encarar o Vitória hoje, 21h30, na Fonte Nova. Fonte Nova, hein? Eu não falei no lixão lá não. Fonte Nova", afirmou. Os dois times ficaram no empate de 2x2 na partida, válida pela 26ª rodada da Série B.

Durante a atração, Aderval parou por aí e voltou a falar do local. "O Vitória tem o seu estádio, o Barradão, que é construído dentro de um lixão lá na Bahia. Era um lixão. Ainda fede hoje em dia, por isso chamam de lixão".

Veja o vídeo:

O Estádio Manoel Barradas foi construído em um terreno doado pelo prefeito de Salvador na época, Clériston Andrade, próximo ao depósito de lixo, em Canabrava. A área passou por aterramento e o 'lixão', removido.

Prestes a completar 61 anos, Aderval tem cerca de quatro décadas de carreira, com passagens em veículos de rádio, TV e jornal. Ele é conhecido popularmente como 'O Implacável'.