Apresentador gaúcho é encontrado morto dentro de casa

O apresentador Voltaire Porto, de 47 anos, foi encontrado morto dentro da própria residência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (13). A informação foi compartilhada pela Rádio Guaíba, empresa que estava trabalhando atualmente.

De acordo com o SBT RS, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul suspeita que o jornalista pode ter cometido suicídio. Ele era conhecido em todo o estado por ter apresentado o Cidade Alerta regional, além de ter mais de 20 anos de carreira.

Em nota, a rádio Guaíba lamentou a morte do apresentador e salientou que o jornalista era extremamente profissional. Ele deixa esposa e três filhos.

"A Rádio Guaíba lamenta profundamente a morte do jornalista e apresentador Voltaire Porto, ocorrida nesta terça-feira. Profissional versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação, o jornalista tinha uma audiência cativa. Os amigos e colegas se solidarizam com a família neste momento de profunda dor".