O apresentador Tiago Leifert vai ser pai pela primeira vez. A mulher dele, a jornalista Daiana Garbin, publicou no Instagram nesta terça-feira (28) que eles terão uma menina. Com vídeo do encerramento do BBB20 de ontem, a esposa fez vários elogios a Leifert e comentou publicamente sobre sua gravidez.

"Só quem trabalha no BBB sabe a dificuldade que foi manter este programa no ar. O desafio, que é imenso todos os anos, foi muito maior agora. Parabéns a toda equipe que trabalhou MUITO duro. Parabéns Thelma pela conquista tão merecida. E parabéns para você meu amor Tiago Leifert. Eu sinto tanto orgulho e admiração! Não consigo parar de chorar vendo este vídeo. A sua dedicação ao seu trabalho transforma em amor tudo o que você faz. Foi assim com o esporte, é assim no BBB. Você é especial. Especial na TV, isso todo mundo sabe, mas é muito mais especial na minha vida. Você me torna uma mulher mais forte a cada dia. Obrigada por estar ao meu lado todos os dias e por ser o pai da menina que está crescendo minha barriga", postou.

"É o que? (Mentira eu já sei faz tempo mas escondo bem)", postou o apresentador mantendo o tom brincalhão que o acompanha.

Tiago Leifert e Daiana Garbin se casaram em 2012 e será o primeiro filho do casal.