Apresentadora Camila Marinho testa positivo para covid-19: 'Jamais imaginei'

A jornalista Camila Marinho revelou, em seu Instagram, que testou positivo para a covid-19. Em vídeo publicado, a apresentadora ressaltou que está bem e que não apresentou nenhum sintoma.

Ela disse que não imaginava que estivesse com a doença por estar assintomática. Surpresa com o resultado positivo, ela disse: "Aí fico me perguntando quantas outras pessoas podem estar na mesma situação que eu, sem sintomas e transmitindo para outras pessoas".

Jamais imaginava que estivesse com a doença pois não apresentei qualquer sintoma e só fiz o teste porque uma pessoa próxima a mim testou positivo. Eu estou bem, graças a Deus, mas isso serve de alerta para que tenhamos cuidado para não nos infectar e contaminar outras pessoas", completou.

Apresentadora da TV Bahia, ela ressaltou que mesmo os cuidados tomados pela emissora e por ela na vida pessoal não foram o bastante para evitar o contágio. "Eu só saia de casa para trabalho, mercado e farmácia, tinha todos os cuidados, era a louca do álcool em gel, mesmo assim fui infectada", disse.

Agora, após testar positivo, ela entrará em isolamento total em seu quarto. "Apenas na companhia de seus livros e da luz do sol", disse.

Na última semana, outro apresentador baiano também testou positivo para a doença. José Eduardo, o Bocão, disse à época que estava com sintomas leves da covid-19.