Apresentadora de TV perde dente em programa ao vivo na Ucrânia

Uma jornalista ucraniana passou por uma situação diferente nessa semana. Marichka Padaiko perdeu o dente da frente durante uma transmissão ao vivo. Ela lia uma notícia sobre a pandemia de covid-19 quando o fato aconteceu. Sem perder a calma, recolheu o dente e continuou a leitura.

Marichka usou as redes sociais para falar do caso. "Sim, eu realmente perdi parte do meu dente da frente hoje durante a transmissão ao vivo da TSN. Esta é provavelmente a minha experiência mais curiosa em 20 anos como apresentadora. A transmissão ao vivo é maravilhosa porque é sempre imprevisível", escreveu.

Ela confessou que achou no momento que o caso passaria despercebido. O episódio não foi publicado no canal da emissora no YouTube, mas os telespectadores perceberam na transmissão ao vivo e assunto gerou comentários nas redes sociais.

A apresentadora contou no post que perdeu parte de seu dente enquanto brincava com a filha há dez anos. Durante tratamento recente para consertar o dente, ela não seguiu todas as orientações determinadas pelo dentista e por isso o dente acabou se soltando.

"Ao longo desta história, fiquei pessoalmente impressionada com a quantidade de apoio que recebi nos comentários e nas mensagens pessoais. Amigos, muito obrigado. Em qualquer situação, mantenha a calma", finalizou.