Apresentadora é suspensa pela Globo por foto com Joice Hasselmann

A apresentadora do SporTV Janaína Xavier foi suspensa pela Rede Globo depois de postar uma foto com a então candidata do PSL à prefeitura de São Paulo Joice Hasselmann. No início dessa semana, segundo o Uol, a emissora enviou comunicado pedindo isenção dos profissionais nas redes sociais, lembrando que tem um "código rigoroso" para o comportamento on-line.

Janaína publicou a foto com Joice nos stories, ferramenta do Instagram em que as fotos ficam disponíveis por 24 horas. O namorado dela, Gustavo Boni Guedes, que é advogado de Joice, também aparece na imagem.

(Foto: Reprodução)

A imagem começou a circular pela redação de esporte da emissora e acabou chegando à chefia. Os diretores então afastaram Janaína imediatamente, decidindo manter a suspensão por uma semana. A jornalista, que é da bancada fixa do Sportv News, não comandou as edições matutinas nessa última semana. A ideia de demitir Janaína foi considerada, mas descartada. Ela volta na segunda (23).

Crise

Janaína não gostou da punição e a questionou. Afirmou que se tratava de um almoço com uma antiga amiga - as duas são de Curitiba. Mostrou também exemplos de posicionamento mais enfáticos de colegas nas redes sociais, afirmando que queria saber porque só ela estava sendo punida.

A reação dela não foi bem vista, mas obrigou a cúpula a agir para evitar a impressão de que se tratava de algo pessoal.

Outros jornalistas da casa que fizeram posts de cunho político foram chamados, mas receberam somente uma advertência formal. A situação incomodou a redação.

Sem Janaína, os apresentadores Igor Rodrigues e Ana Helena Goebel se revezaram na apresentação das edições do Sportv News.

A apresentadora não quis comentar o caso. A Globo divulgou nota afirmando que os colaboradores não devem apoiar publicamente candidatos. "Todos os jornalistas do Esporte da Globo têm conhecimento dos Princípios Editoriais do Grupo, que não permitem o apoio público a candidatos de qualquer partido, seja de jornalistas que atuam na frente ou atrás das câmeras. E todos foram relembrados dessas regras no início do período eleitoral. Os casos de descumprimento dessa regra foram analisados internamente e as medidas cabíveis foram tomadas", diz a mensagem.