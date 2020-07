Apresentadora ex-Globo e Record, Zildetti Montiel morre, vítima de covid-19

A jornalista Zildetti Montiel, que já trabalhou na Globo e na Record, além da Band e da Cultura, morreu na noite dessa segunda-feira (27), vítima de complicações causadas pelo novo coronavírus. A notícia foi confirmada pela filha da apresentadora nas redes sociais.

“Não dá para explicar… Simplesmente não dá para explicar essa dor que eu estou sentindo. Meu Deus, me dá forças… Obrigada por tudo, mãe, você deixou a herança mais linda aqui para nós. (…) Você foi gentil, foi amiga, foi leoa, foi guerreira, foi admirável, foi íntegra, foi leal, foi conselheira, foi tudo que todos deveriam ser e ter”, afirmou Taate Montiel, uma das filhas de Zildetti.

Jornalista Zildetti Montiel morreu vítima do coronavírus na segunda-feira (27)

(Foto: Divulgação)

A apresentadora estava internada no Hospital Municipal da Bela Vista, em São Paulo, desde o começo do mês de julho. Sem dinheiro para o tratamento, a família chegou a iniciar uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para a compra de medicamentos e outros custos do tratamento.

Zildetti já comandou o ‘Bom Dia São Paulo’, ‘Jornal Hoje’ e ‘Fantástico’, pela Globo. ‘Jornal do Interior’ e ‘A Mulher Dá o Recado’, pela Record. ‘Jornal de São Paulo’ e ‘Jornal da Noite’, pela Band. E ‘RTC Tempo’ e ‘programa Ela’, na Cultura.

Confira o post de Taate Montiel abaixo: