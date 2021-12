Aprovada mudança do nome da Avenida Adhemar de Barros para Milton Santos

O Projeto de Lei 97/2021, que prevê a substituição do nome da Avenida Adhemar de Barros, em Ondina, por Milton Santos, foi aprovado no plenário da Câmara Municipal de Salvador nesta quarta-feira (15) durante Sessão Extraordinária.

O projeto, de autoria do vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), e que contou com ampla mobilização nas redes sociais por sua aprovação, tem como objetivo homenagear um dos maiores geógrafos e intelectuais do país, renomado internacionalmente.

Apesar de ter sido professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) – a avenida é o endereço do maior campus da instituição –, e ter uma história vinculada ao estado, Milton Santos jamais recebeu o devido reconhecimento do seu nome em logradouros públicos.

Vários movimentos se mobilizaram e construíram um abaixo-assinado virtual em apoio ao projeto que agora segue para o prefeito Bruno Reis (DEM). Após a publicação no Diário Oficial, o gestor tem prazo de 15 dias para sancionar o projeto.

“Finalmente conseguimos aprovar o Projeto de Lei da Avenida Milton Santos. Justa homenagem a esse que foi um dos maiores intelectuais do país. O projeto agora segue para o Prefeito e esperamos que ele sancione e atenda a solicitação da população”, comemorou Vasconcelos.