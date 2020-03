Aprovados em concurso para auditor fiscal do estado são convocados

Os documentos necessários para os candidatos aprovados no concurso para auditor fiscal do estado foram divulgados nesta quarta-feira (4). As informações foram publicadas em um edital de convocação das secretarias estaduais da Administração (Saeb) e da Fazenda (Sefaz-BA) no Diário Oficial do Estado (DOE) e no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).

Ao todo, 77 pessoas foram aprovadas e devem comparecer à Coordenação de Recursos Humanos da Sefaz, localizada o Centro Administrativo da Bahia (CAB), entre os dias 9 e 16 de março. Todos devem apresentar originais e fotocópias de todos os documentos solicitados.

Os aprovados devem comparecer ao prédio localizado na 2º Avenida do CAB, n° 250, Bloco B, andar térreo (prédio da Seplan), das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30, no período estipulado.

Quem se apresentar com toda a documentação solicitada vai receber ofício para realização de exames pré-admissionais na Junta Médica Oficial do Estado da Bahia, procedimento necessário para a nomeação como servidor público do Estado da Bahia. Aqueles que não comparecerem perderão o direito à vaga.

Um ano

A seleção, que foi lançada em 2019, preenche vagas para as áreas de Administração, Finanças e Controle Interno, de Tecnologia da Informação e de Administração Tributária. Homologado no último dia 17 de dezembro, o concurso vale por um ano e pode ser renovado por mais um ano.

“Os novos auditores são bem-vindos e chegam em boa hora para nos apoiar nas políticas destinadas a garantir a sustentabilidade fiscal do Estado”, destacou o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório.

“Além disso, em meio à persistente crise econômica atual, eles vão nos ajudar a aprofundar as medidas que têm assegurado a preservação do equilíbrio fiscal pelo Estado da Bahia, que segue mantendo o pagamento dos salários rigorosamente em dia, honrando os compromissos com fornecedores e sustentando o nível dos investimentos e a operacionalização de todos os serviços em prol da população”, completou.

Para acessar o edital, clique aqui.