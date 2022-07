Aprovados no Sisu têm até segunda (18) para realizar a matrícula nas universidades

Os candidatos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até a próxima segunda-feira (18) para efetivar sua matrícula para o segundo semestre de 2022 nas universidades públicas de todo país. Já a partir desta quarta-feira (13), as instituições de ensino superior iniciam o processo conforme informações contidas no edital de convocação e no site da própria universidade.

Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), foram ofertadas 65.932 vagas para mais de 2 mil cursos de graduação, em 73 instituições públicas de ensino superior. Ao todo, 60.246 estudantes foram selecionados pelo Sisu após a divulgação do resultado da chamada regular na primeira semana desse mês. Mais de 61% conseguiram aprovação para a 1ª opção de curso (37.149) e 38,34% para a 2ª opção de curso (23.097).

O Sisu usa notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. Só na Bahia são 5.858 vagas em sete universidades. A maior quantidade delas está concentrada na Universidade Federal da Bahia (Ufba) – uma das mais concorridas no estado – que ofertou para esse semestre 1.556 em 38 cursos, como destaca o pró-reitor de Ensino de Graduação, Penildon Silva Filho.

“A nossa expectativa é bastante positiva porque nós já terminamos aquela fase das atividades online, ou seja, vamos voltar as atividades presenciais e isso deve ampliar a participação estudantil nas atividades acadêmicas. O número de candidatos foi bastante expressivo, tivemos uma concorrência bem grande para as vagas da Ufba”.

Os novos alunos devem acessar o site ingresso.ufba.br/inicio onde consta todos os documentos e processos que devem ser feitos, assim como o edital completo de convocação. “Muitos não atentam para o site das universidade e acaba perdendo a data ou não levando toda a documentação. Muitas vezes, ele passa no Sisu, entra no curso mas perde a matrícula porque não traz algum documento. Basta ler o edital de matrícula, ficar atento, recolher tudo e ir com calma. Quem passa o prazo de matrícula perde a vaga, por isso que a gente tem a segunda e terceira chamada”, alerta.

A universidade vai disponibilizar laboratórios para que os estudantes façam o processo de matrícula online, já que não o sistema eletrônico não permite que o processo seja feito por tablete nem smartphone, só via computador (conferir com Penildon ou assessoria se já tem a programação de laboratórios + horários).

“Então, tem que utilizar o computador mesmo. Nós vamos seguir uma diretriz que foi feita através de uma portaria do Governo federal, que é correta de que a universidade deve disponibilizar seus equipamentos para que os alunos possam fazer sua matrícula. Vai ter gente também nos laboratórios para orientar os alunos e tirar dúvidas. Chegue cedo, não deixe para se inscrever no último dia”, afirma o pró-reitor de Ensino de Graduação.

Completam a lista a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), com 1.061 vagas em 28 cursos; Universidade do Estado da Bahia (Uneb), com 860 vagas em 51 cursos; Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), com 1.080 vagas em 30 cursos; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), com 331 vagas em 20 cursos; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba), com 950 vagas em 29 cursos e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), com 20 vagas em um curso. As informações estão de acordo com dados abertos do Ministério da Educação (MEC).

Segunda chance

Para quem não conseguiu se classificar na primeira chamada do Sisu ainda há chances de disputar uma das oportunidades remanescentes. Também a partir desta quarta-feira (13), aqueles que não foram selecionados podem manifestar interesse em participar da lista de espera. O prazo para fazer esse registro na página do Sisu termina às 23h59 do dia 18 de julho (segunda-feira), horário oficial de Brasília. O resultado da lista de espera está previsto para ser divulgado no dia 25.