'Aproveite seu amigo', diz Henrique em 1º show após morte de Marília Mendonça

O cantor Henrique, da dupla com Juliano, lembrou da amiga Marília Mendonça na sexta-feira (12), no primeiro show que fez após a morte da cantora, que aconteceu na sexta anterior, em um acidente de avião em Minas Gerais.

O sertanejo era um dos melhores amigos de Marília, a quem conhecia há 10 anos, e esteve ao lado dela desde o início da carreira. Ele afirmou que cabe apenas respeitar a vontade de Deus.

"No meu coração não tem tristeza nenhuma e não vai ter espaço para tristeza. Deus fez a gente à imagem e semelhança dele, não fez igual. A gente não tem que querer entender o que ele quer pra vida da gente, a gente tem que seguir fazendo o que acredita e confiar no planos de Deus. Tinha que ser assim", disse ele antes o início do show em Paraíso do Tocantins.

O cantor agradeceu por ter tido essa oportunidade de tantos anos de amizade com Marília. "Só tenho a agradecer a Ele. Ela se foi com 26 anos de idade e a gente teve o privilégio de ter 10 anos ela do nosso lado. Sou muito grato a ele por isso", acrescentou.

Por fim, Henrique também afirmou que as pessoas devem aproveitar o tempo que têm com amigos e familiares. "Quero que seja uma noite especial para nós, que estamos tendo um gosto de recomeço, para toda essa equipe, e para vocês também. Sei que vocês vieram talvez com amigo, família. Assim como a gente teve a nossa do nosso lado, quero que você aproveite seu amigo o máximo que você puder. Aproveite sua família o máximo que puder. Quem sabe do futuro é Deus. Então tenha a certeza de que você fez tudo por ele enquanto você esteve ao lado dele em vida. Pode ser assim? Podemos ter uma noite feliz?", disse, dando início à apresentação.