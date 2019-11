Aquarela do Jau começa hoje no mirante do Quartel de Amaralina

As festas e ensaios de Verão já começam a tomar conta da cidade. O cantor e compositor Jau, por exemplo, estreia hoje, às 17h, o projeto Aquarela de Jau, que aposta na descontração e no clima leve da próxima temporada. Ingresso: R$ 160| R$ 80.

Para isso, o artista escolheu o mirante do Quartel de Amaralina, que será ambientado com decoração temática com muito colorido, e exposição de quadros e artistas plásticos baianos.

Tendo a bela vista do local cenário e o pôr do sol como inspiração, Jau mostrará canções que marcaram sua carreira, como Sandália de Coro, Café com Pão, Já É, Flores da Favela e Rosa Branca, além de sucessos da música baiana. Ele também receberá convidados especiais. Mais um programa para fazer neste domingo. Confira outras dicas de programas que o artista gosta de fazer no domingão.

Top 4 de Jau

1. Curtir a natureza - Uma das coisas que mais gosto de fazer no domingo é ir para Massarandupió. Tenho um sítio lá, então gosto de plantar e ficar perto da natureza.

2. Dar um mergulho - Também gosto de curtir uma praia bacana. Salvador tem praias maravilhosas. A minha preferida é a Praia do Buracão.

3. Um bom descando - Também adoro ir na pousada Paraíso Perdido, de meu amigo Léo, na Praia dos Garcês. Tem muita área verde e o encontro do rio com o mar.

4. Na hora de comer - Para comer Gosto do restaurante Lafayette, na Bahia Marina. Mas a moqueca da minha mãe é apaixonante.