Aquário gigante com peixes exóticos estoura e bichos caem em avenida movimentada

Imagina passar em frente a um hotel e, de repente, ser atingido por diversos peixes exóticos, além de uma "onda" atravessar uma avenida movimentada? Foi o que aconteceu em Berlim, na Alemanha.

O vidro de um aquário gigante cilíndrico estourou na manhã desta sexta-feira (16). Mais de 1.500 peixes exóticos que viviam no tanque, se espalharam pelo lobby do hotel onde ficava o aquário e atingiu uma avenida movimentada do centro alemão.

Segundo informações do G1, o AquaDom comportava mais de um milhão de litros de água e era abrigado em um hotel que também tem museu, lojas e restaurantes. No momento do estouro, duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.

Os hóspedes do hotel, cerca de 350, ficaram assustados com o local completamente bagunçado e com vários peixes mortos, além dos destroços no chão. Eles relataram que ouviram um barulho muito alto e, rapidamente, foram levados para um ônibus para serem abrigados, já que no momento da situação, Berlim registrava 7°C.