Ar condicionado sofre pane e causa princípio de incêndio em Hotel

Foto do leitor Fernando Valverde

Um problema num aparelho de ar condicionado ocasionou um princípio de incêndio numa sala de reuniões do Hotel Verdemar, na Pituba, em Salvador, na tarde deste domingo (9). O equipamento fica numa sala de reuniões, mas não havia ninguém no local no momento do incidente. De acordo com o estabelecimento, o princípio de incêndio foi controlado por funcionários do hotel e os bombeiros foram acionados apenas por precaução, para autorizar a reativação dos disjuntores que haviam sido desligados.