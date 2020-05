Aracy Balabanian é internada com falta de ar no Rio; estado é delicado

A atriz Aracy Balabanian, 80 anos, está internada no Centro de Terarpia Intensiva (CTI) em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro. Ela deu entrada na unidade na noite dessa segunda-feira (25) com uma crise de insuficiência respiratória.

Intérprete de Cassandra em Sai de Baixo, famoso humorístico da TV Globo, ela se submeteu a um exame para saber se ela está com a covid-19. O estado de saúde dela é delicado e inspira cuidados.

A artista passará por novos exames, e ainda não há previsão de alta para ela.

"A Casa de Saúde São José informa que a atriz Aracy Balabanian foi internada ontem, dia 25/05, no CTI, com quadro de insuficiência respiratória. Seu estado de saúde inspira cuidados e a equipe médica está realizando uma série de exames, entre eles o teste de covid-19, ainda sem confirmação do resultado", diz o boletim médico divulgado pelo hospital nesta terça.