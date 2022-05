Aras expõe conversa com pedido de Guedes para se livrar de depoimento à PF

A defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, buscou o procurador-geral da República, Augusto Aras, na tentativa de se livrar de um depoimento na Polícia Federal (PF) em um processo que investiga o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. A conversa foi exposta pelo próprio Aras em um aplicativo de mensagens. O conteúdo foi publicado no recurso “status” do WhatsApp.

“Seria possível receber o advogado do Paulo Guedes, o dr. Ticiano Figueiredo por 5 minutos? Assunto: possível dispensa de Paulo Guedes, junto à PF em processo investigativo contra Renan Calheiros, onde Guedes não é parte”, diz a primeira mensagem. A resposta do procurador-geral também foi publicada: “Sim. Falaremos no celular e ajustaremos”. As mensagens foram apagadas em seguida.

A apuração mira supostas fraudes no fundo de pensão dos Correios, o Postalis, entre 2010 e 2016. Em 12 de maio, Guedes pediu ao Supremo a dispensa de depor. A investigação foi aberta em 2017 e é relatada pelo ministro Luís Roberto Barroso.