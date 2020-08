Árbitro registra ofensas de Paulo Carneiro na súmula, veja o texto

Após o final da partida entre Vitória e Ceará, que aconteceu na noite desta quarta-feira (26), o árbitro da partida Paulo Roberto Alves Júnior relatou na súmula as ofensas ditas pelo presidente do Leão, Paulo Carneiro, no fim do primeiro tempo.

Antes da confusão com Vinícius, meia do Ceará, Carneiro se dirigiu ao trio de arbitragem e, segundo o texto relata, xingou o árbitro principal: “Seu moleque do cara***, vagabundo, sem vergonha. Olha a merda que você fez, veio roubar a gente aqui. Mas aqui você apanha seu vagabundo”, escreve Paulo Roberto Alves, que continua o relato dizendo que se sentiu ofendido e que contou com o auxílio da polícia militar, como foi visto nas imagens da TV Bahia.

O texto segue e comprova as ofensas que Paulo Carneiro disse ao camisa 29 do Ceará, que é ex jogador do Bahia. "Aqui você apanha, seu vagabundo. Você sabe que aqui você apanha, comigo a história é outra. Fica caladinho aí seu vagabundo, lhe dou porrada”, relatou o árbitro.

A súmula também revela que, além do presidente do Vitória ter invadido o campo sem máscara, o atacante Léo Ceará, expulso ainda no 1º tempo por Paulo Roberto Alves, também entrou no gramado do Barradão, sem seguir o protocolo de segurança que obriga a utilização de máscara, e iria em direção a equipe de arbitragem. “No caminho foi contido pelos seus companheiros de equipe, retornando ao seu vestiário”, finaliza o texto do árbitro da partida.

O jogo terminou 4 a 3 para o Ceará, de virada, e eliminou o Leão da Copa do Brasil.



Confira a súmula completa preenchia pelo árbitro Paulo Roberto Alves Júnior

"Ocorrências / Observações

Após o término do 1º tempo, o sr. paulo roberto de souza carneiro, presidente do E.C. vitória, invadiu o campo de jogo sem utilizar máscara,

desrespeitando as diretrizes da competição. O mesmo veio em direção a equipe de arbitragem, e foi contido pelo policiamento. cito que o mesmo proferiu as seguintes palavras gritando a este árbitro: "seu moleque do caralho, vagabundo, sem vergonha, olha a merda que você fez, veio roubar a gente aqui, mas aqui você apanha seu vagabundo". sendo que me senti ofendido em minha honra.

Informo que o citado logo após os fatos narrados, se dirigiu próximo ao vestiário da equipe do ceará, onde se encontrava o atleta de n°29 sr.

vinícius goes barbosa de souza, que estava concedendo entrevista, proferindo as seguintes palavras em tom de voz alta: "Aqui se apanha,

seu vagabundo, você sabe que aqui você apanha, comigo a história é outra. fica caladinho aí seu vagabundo, lê dou porrada". O mesmo foi contido por um funcionário e atleta da equipe E.C. Vitória.

Informo que após o término da partida, o sr. leonardo de sousa pereira,que já havia sido expulso durante a partida, invadiu o campo de jogo,

sem mascara, desrespeitando as diretrizes da competição, seguindo em direção a equipe de arbitragem, porém no caminho foi contido pelos

seus companheiros de equipe, retornando ao seu vestiário".

Veja o vídeo da confusão com Vinícius