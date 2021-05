Arcebispo de Salvador deixa de celebrar missa após mal estar

O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, teve um mal estar e deixou de celebrar a missa pelos 10 anos do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (27).

A informação foi confirmada pela assessoria das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Ao CORREIO, a assessoria da Arquidiocese de Salvador informou que o arcebispo está com um quadro gripal, e como tem sinusite, está sendo avaliado por médicos.

Covid na igreja

O último caso confirmado de covid entre membros da Igreja Católica em Salvador foi do padre Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Segundo informações da Arquidiocese de Salvador, o sacerdote está se recuperando em casa.

Ele apresentou sintomas como tosse e inflamação na garganta e buscou atendimento médico. Como não se trata de um caso grave, ele fará isolamento domiciliar por duas semanas.

Um diácono que atua na capital baiana foi infectado pelo vírus, mas apresentou sintomas mais graves da doença e está internado na UTI do Hospital da Bahia.

“O diácono Raimundo José de Lima Valverde, da Paróquia São Francisco de Assis (Saramandaia), continua internado no Hospital da Bahia, onde recebe os cuidados para a recuperação da saúde. O diácono está com COVID-19, permanece na UTI, está sem febre e não houve alteração nos exames. Será retirada a máscara e colocado o cateter nasal. A saturação está em 96%”, destacou a Arquidiocese. Não há previsão de alta médica.