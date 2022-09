Arcebispos que viveram na Bahia há 300 anos são homenageados em missa na capital

Aconteceu nesta quinta-feira (8) a celebração da missa em memória de dois arcebispos que viveram e morreram em terras baianas: Cardeal Dom Lucas Moreira Neves e Dom Sebastião Monteiro da Vide, falecidos há 20 e há 300 anos, respectivamente.

O evento teve início às 16h, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Terreiro de Jesus, onde estão sepultados os restos mortais de Dom Lucas. A celebração da missa foi realizada pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha.

Os dois Arcebispos marcaram a história do povo brasileiro, mas, sobretudo, dos baianos. Enquanto Dom Sebastião pastoreou a arquidiocese entre 1701 a 1722, Dom Lucas cumpriu o papel entre 1987 a 1998.

Cardeal Dom Frei Lucas Moreira Neves

Nomeado pelo então Papa João Paulo II como o 25º Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, sucedendo o Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, em 9 de julho de 1987, Dom Frei Lucas Moreira Neves foi elevado ao cardinalato em 1988 e iniciou um trabalho intenso, deixando um legado importantíssimo para toda a Igreja.

O Cardeal foi o responsável por dinamizar a Caminhada Penitencial dos Mares ao Bonfim, na Quaresma, bem como a Procissão de Ramos, da Piedade à Praça Municipal e presidiu a ordenação e a apresentação de quatro novos bispos auxiliares da Arquidiocese de Salvador: Dom José Carlos Melo, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, Dom Gílio Felício e Dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Ele faleceu em 8 de setembro de 2002. A Missa de corpo presente foi celebrada em 11 de setembro, na Basílica de São Pedro, em Roma, presidida pelo então Papa João Paulo II e concelebrada por mais de 30 cardeais, entre eles o Cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde seria nomeado papa Bento XVI.

Dom Sebastião Monteiro da Vide

Dom Sebastião Monteiro da Vide, nascido em 19 de março de 1643, foi o 5º Arcebispo da Bahia. Iniciou a vida religiosa na Companhia de Jesus (Jesuítas), mas também seguiu carreira militar. Estudou cânones na Universidade de Coimbra e foi ordenado presbítero em 30 de agosto de 1671; nomeado bispo pelo Papa Clemente XI e sagrado pelo Arcebispo de Lisboa, Dom Luís de Sousa, em 21 de dezembro de 1701.

Na sede da Arquidiocese, em 1707, organizou o Sínodo da Bahia com o objetivo de regular a vida religiosa no Brasil, as Constituições Primeiras do arcebispado da Bahia – considerado um dos mais importantes documentos de caráter religioso do Brasil Colônia.

Além disso, foi autor do reconhecimento do Santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa, quando, ao receber notícias de que numa gruta do sertão da Bahia habitava um eremita com fama de santidade, chamou-o a Salvador e, depois de prepará-lo, ordenou-o sacerdote em 1706 com o nome de padre Francisco da Soledade, nomeando-o capelão do mesmo santuário.