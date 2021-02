Arcrebiano atende o Big Fone, indica Thaís para o paredão e imuniza Juliette

O Big Fone tocou pela primeira vez antes do próximo paredão de terça (9). Quem atendeu foi Arcrebiano. Ele ganhou o direito de indicar uma pessoa para o paredão e imunizar outra. Bil surpreendeu na escolha. Ele indicou Thaís para o paredão e deu a imunidade para Juliette. Aparentemente, ele coloca em prática o plano do seu grupo, que via na possibilidade de Lucas ir ao paredão ao lado de Juliette uma chance de fortalecer quem voltasse da disputa.

No entanto, a escolha de Bil não é definitiva. No domingo pela manhã, o Big Fone vai tocar mais uma vez. Quem atender terá o mesmo direito de Bil: indicar uma pessoa para o paredão e imunizar outra. Porém, o Big Fone tocará uma terceira vez, e quem atender terá que fazer uma troca entre as duplas salvas e emparedadas. Com isso, Thaís ainda tem chance de escapar do paredão via Big Fone, assim como Juliette ainda corre risco de ser emparedada, assim como Thaís ainda pode escapar do paredão.



Logo após a decisão, os participantes passaram a comentar a escolha. Sarah e Gilberto conversaram. Ela disse esperar que a decisão não tenha sido estratégica. "Espero do fundo do meu coração que o Bil não tenha feito na maldade, porque eu escutei os meninos comentando ali que imunizariam ela porque não queriam eles dois (Juliette e Lucas) no paredão". Gilberto confirma que sabia do plano, mas agora teme ser um dos emparedados: "O Nego Di falou pra mim isso, mas não fala pra ninguém, tá? Não quero ficar de leva e trás, não. (...) Vai ser Lucas, Thaís e os dois mais votados pela casa, aí acho que nessa eu vou, a sorte vai ser o Bate e Volta".

Emparedada, Thaís mostra preocupação com o plano que coloca sua permanência no programa em risco. "O que eu acho é que esse plano é muito arriscado. Porque se for igual todos os outros BBBs, o Lucas tá forte lá fora. Essa é a real.... Se for igual os outros BBBs, o coitado, ele é forte lá fora. E o Lucas é o coitado... Eu me lasco nessa... Nesse plano", disse.