Arcrebiano é o segundo eliminado do BBB21, com 64,89%

O capixaba Arcrebiano, o Bil, foi o segundo eliminado do BBB21, com 64,89% dos votos. Juliette recebeu 33,23% dos votos e Gilberto 1,88% dos votos.

O modelo e professor de crossfit se emocionou na despedida dos brothers e agradeceu: "Gente, obrigado do fundo do meu coração e desculpa qualquer coisa. Isso aqui é um jogo. Se cuidem e não levem para o coração". Projota chorou na despedida do amigo, em quem ele votou no domingo.

Gilberto e Juliette festejaram a permanência na casa. Gilberto e Sarah, sua melhor amiga na casa, caíram na piscina para comemorar ao som do "tchakitá tchakita".