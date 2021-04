Um nome entre os anunciados para a nova edição do 'No Limite' chamou atenção. É o de Arcrebiano Araújo, que acabou de participar do 'BBB 21'.

O educador físico de Vila Velha, no Espírito Santo, 29 anos, trabalha como modelo e instrutor de crossfit.

Segundo eliminado da atual edição, Bil marcou sua participação na casa também pelo seu envolvimento com Karol Conká.

