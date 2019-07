Área de alto risco em Jardim Cajazeiras receberá proteção de encostas

Famílias que moram perto de uma encosta de 1,7 mil metros quadrados na Rua da Alegria, em Jardim Cajazeiras, estão esperançosas. Isso porque, na manhã desta sexta-feira (26), foi assinada uma autorização para início de obras de contenção no local.

Pela manhã, o secretário de Infraestrutura (Seinfra) e vice-prefeito, Bruno Reis, visitou o bairro na companhia de vereadores e líderes comunitários, para entender as necessidades do local.

“A área é de alto risco. Vamos investir aqui R$ 1,8 milhão. Em cinco meses, a obra estará pronta, trazendo tranquilidade, segurança e, acima de tudo, preservando as vidas”, afirmou Bruno Reis, que garantiu que os moradores de Jardim Cajazeiras terão prioridade na contratação para trabalhar na obra de contenção da encosta.

O vice-prefeito disse ainda que Salvador tende a ter mais áreas de riscos por conta da sua geografia e por possuir muitos morros, mas que tem trabalhado ao lado do prefeito ACM Neto para solucionar estes problemas.

Encosta receberá obra de contenção (Foto: Divulgação)

“Conseguir resolver esse problema histórico em toda a cidade não é fácil, mas estamos avançando muito, com a decisão do prefeito ACM Neto de aplicar R$ 200 milhões nesses locais”, pontuou, ao ressaltar que Salvador já possui 280 regiões protegidas, sendo 180 com geomantas e mais 100 com contenções definitivas, o que representa um terço do total das áreas de risco da capital.

Ainda na cerimônia, o secretário pontuou que haverá a retomada do programa Morar Melhor na comunidade, com orçamento de até R$ 5 mil por imóvel, que tem como objetivo reformar as casas das famílias que vivem nas áreas mais pobres de Salvador. “Até 2020, vamos levar dignidade a 40 mil lares da capital baiana”, frisou.

Por fim, o vice-prefeito anunciou que em breve será lançada a licitação para a construção de uma via, ligando a Avenida Gal Costa e o bairro de Pau da Lima.