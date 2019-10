Arena Aquática abre 500 vagas para aulas gratuitas de natação e hidroginástica

Uma boa notícia para quem quer comemorar o fim das fortes chuvas características do Inverno e a promessa da volta dos dias de sol em Salvador: a partir da próxima segunda-feira (7), serão abertas 500 novas vagas para as aulas gratuitas de natação e hidroginástica na Arena Aquática Salvador, no bairro da Pituba.

Os interessados devem se inscrever através do site www.arenaaquatica.salvador.ba.gov.br, entre segunda (7) e sexta-feira (11), último dia para se matricular. As vagas oferecidas nesta edição serão sorteadas eletronicamente.

Podem participar das aulas, que tem duração de quatro meses, crianças a partir de seis anos, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos. A arena da Pituba é administrada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Inscrições

Após realizar a inscrição pelo site, o candidato deve aguardar o sorteio eletrônico. Todos os contemplados receberão um e-mail informando sobre a convocação e a entrega dos documentos.

O candidato terá o prazo de até uma semana para apresentar a documentação na própria arena, em data a ser divulgada. É necessário levar xerox do RG, CPF e comprovante de residência, além de um atestado de aptidão física, que pode ser emitido por um cardiologista ou por um clínico geral.

Também é exigido atestado para doenças de pele, emitido por um dermatologista ou infectologista. No caso das crianças, tanto o atestado de aptidão física quanto o de pele podem ser emitidos por um pediatra. Todos os alunos menores de 18 anos também devem apresentar comprovante de matrícula escolar, juntamente com documentação do responsável.

Posteriormente, será realizada uma avaliação física e técnica do aluno na piscina, para saber se ele fará parte da turma de iniciação ou aperfeiçoamento.