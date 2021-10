Arena Aquática abre inscrições para novos alunos; veja como participar

A Arena Aquática Salvador abre inscrições nesta quarta-feira (27) para 28 novas turmas. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição, até o próximo dia 2 de novembro, através do site da arena. Ao todo, serão disponibilizadas 620 vagas para aulas de natação e hidroginástica.

Os inscritos vão participar de um sorteio eletrônico, que vai escolher quem pode se matricular. Depois, os sorteados receberão um e-mail informando o dia da apresentação na Arena Aquática Salvador para entrega da documentação exigida e efetivação da matrícula.

“Em função da pandemia, reduzimos o número de vagas, seguindo os protocolos sanitários, como aferição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e uso de máscaras pelos professores”, explica Edvaldo Valério, gerente de Esportes Aquáticos da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Para ter a inscrição efetivada, é necessário que o candidato tenha idade mínima de seis anos e apresente atestado cardiológico e dermatológico comprovando que está apto à prática de esportes aquáticos. Os menores de idade também devem apresentar comprovante de escolaridade, além de RG, CPF e comprovante de residência do responsável. Não há limite de idade para a admissão de novos alunos.

Aulas

As aulas serão iniciadas em dezembro e acontecem duas vezes por semana, com duração de 50 minutos cada, nos turnos matutino ou vespertino. As turmas estarão distribuídas em intervalos, de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, durante quatro meses.