Arena Aquática Salvador abre 600 vagas gratuitas de natação e hidroginástica

A Arena Aquática Salvador, localizada no bairro da Pituba, em Salvador, vai abrir 600 vagas para que a população de Salvador possa se inscrever nas aulas de natação e hidroginástica oferecidas gratuitamente na próxima segunda-feira (17).

Podem participar crianças a partir dos seis anos, jovens, adultos e idosos. As inscrições podem ser feitas a partir do site http://www.arenaaquatica.salvador.ba.gov.br . A Arena Aquática é um equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer.

As inscrições ocorrem em três fases eliminatórias: a primeira envolve a inscrição no site; a segunda, após a convocação, a entrega de xerox de RG, CPF, comprovante de residência e atestados de aptidão física, emitidos por cardiologista ou clínico geral e um atestado para doenças de pele emitido por um dermatologista ou infectologista, além de comprovante de matrícula escolar para aqueles menores de idade, juntamente com documentação do responsável. A terceira fase corresponde a avaliação física e técnica ao qual o candidato é submetido na água.

A Arena possui 15 mil m² de área e abriga piscina olímpica de 50x 25 m é voltada para o incentivo dos esportes aquáticos em Salvador, além de apoio para os atletas baianos. O investimento é da ordem de R$ 6,2 milhões, incluindo em sua estrutura física uma piscina semiolímpica, academia, sala de fisioterapia, sala de atendimento médico, sala para exames antidoping, vestiários para atletas e paratletas, sala de técnicos dentre outras.