Arena esportiva do Saboeiro é entregue após requalificação

A Arena Saboeiro Renato Dantas foi entregue pela Prefeitura de Salvador à população, neste sábado (7). O espaço recebeu novo alambrado e novas traves, foi implantada iluminação em LED, rede de cobertura e executado serviços de drenagem. Um vestiário também foi construído e o local ganhou gramado sintético. A unidade fica na Rua Silveira Martins, no bairro do Saboeiro, e é usada por moradores da região.

O prefeito Bruno Reis fez a entrega oficial acompanhado do filho Breno. Ele citou outros investimentos do Município em equipamentos esportivos nos bairros da Boca do Rio, Cajazeiras e Candeal. O gestor aproveitou para pedir a colaboração dos cidadãos na preservação do espaço.

“Muitas pessoas em comunidades carentes não têm grana para alugar um campo com grama sintética para praticar atividades. Agora, a Prefeitura está oferecendo esse algo a mais, e podemos perceber a diferença entre o antes e o depois. Como é bom poder passar por aqui e ver uma arena como essa, de graça e à disposição dos moradores”, afirmou.

As intervenções no campo foram realizadas através da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), com recursos de emenda parlamentar, e moradores contaram que os jogos de futebol anteriormente ocorriam no chão de barro e que a área não tinha estrutura adequada para o lazer.

Demais melhorias

Segundo a prefeitura, desde 2013, a capital baiana já requalificou ou construiu 560 equipamentos dedicados ao esporte, entre campos e quadras, em diversos pontos da cidade. E mais uma quadra, além da Associação dos Moradores do Saboeiro, tiveram as obras autorizadas pelo prefeito na ocasião. Foi anunciada ainda a requalificação completa da Avenida Silveira Martins, cujo projeto está sendo elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).