Arena Fonte Nova e Shopping Barra realizam ação do Setembro Amarelo

O Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA) fará uma ação do Setembro Amarelo nos telões internos da Arena Fonte Nova durante os jogos do mês de setembro, e também nas redes sociais do Shopping Barra. Setembro é o mês mundial de prevenção ao suicídio e o objetivo da campanha é chamar a atenção para o tema.

Este ano, o tema da campanha é “A vida é a melhor escolha”, e tem como propósito incentivar a população a repensar a importância que a vida tem.

De acordo com o presidente do CES-BA, Marcos Sampaio, é preciso haver incentivo para valorização da vida. “É necessária a realização de ações contínuas de atendimento remoto ou virtual, disseminação de mensagens de conscientização para a população, bem como para as populações de maior risco, e treinamento de profissionais de saúde e outros membros da comunidade sobre o assunto.”, afirma.

Sampaio explica que o contexto da pandemia é um dos fatores agravantes para as questões relacionadas a saúde mental. O desemprego, o isolamento social, a fome, entre outros pontos; desencadearam o aumento de casos de ansiedade, sofrimento psicológico, dos sintomas psíquicos e dos transtornos mentais, tornando ainda mais necessários a atenção e os cuidados com a população.

Ainda como parte das ações do Setembro Amarelo, o Conselho Estadual de Saúde em parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia vão realizar 3 encontro virtuais, com a proposta de reforçar os espaços de a respeito da vida e na prevenção ao suicídio.

Os encontros serão transmitidos através do youtube do CES.