Arena Fonte Nova entra forte em disputa por competições sulamericanas

Candidatura forte

A candidatura da Arena Fonte Nova para sediar as finais da Copa Sulamericana e Libertadores nos anos de 2022 e 2023 ganhou força nos bastidores. O principal espaço para eventos esportivos no estado vai disputar a indicação com outros oito estádios brasileiros, mas a candidatura baiana causou uma boa impressão pelo engajamento de outros órgãos locais. Os organizadores consultaram responsáveis pelo Aeroporto, Governo do Estado e Prefeitura na última semana e gostaram bastante dos retornos que receberam. Se tudo der certo, será mais um grande evento atraído graças à existência do equipamento multiuso. As finais dos dois principais torneios esportivos da América do Sul são disputadas em jogo único, à exemplo do que acontece em torneios como a Liga dos Campeões da Europa. O evento transforma a cidade-sede no centro das atenções das duas torcidas envolvidas e de amantes do futebol em todo o continente. E se tudo der certo com a candidatura, aí vai ser a vez de sonhar para ter Bahia ou Vitória numa final continental. Já pensou?

Vendas em queda

Reflexo da retração econômica, o consumo de combustíveis no Brasil apresentou queda pelo segundo mês consecutivo. Em abril, foram comercializado no país 55,5 milhões de barris - o que representou uma queda de 16,6% em relação a março e de 23% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo dados da ANP. No acumulado do ano, a perda é de 6,5%. Aqui na Bahia, a queda em relação a março foi de pouco mais de 14% e de 22% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, a queda foi de 7,5%. Aqui na Bahia, as vendas de gasolina registraram uma queda de 22% em abril, na comparação com o ano anterior. No caso do etanol, a queda foi de 41%. Novamente, o único combustível que teve aumento de consumo foi o gás de cozinha, com alta de quase 10% em abril e de 7,3% no acumulado do ano.

Vida útil

O balanço operacional da Atlantic Nickel, que opera uma mina de níquel em Itagiba, trouxe um resultado importante para a Bahia. Pesquisas de sondagem realizadas pela empresa apontaram um volume de recursos suficientes para 26 anos de operação da mina. Antes dessas pesquisas, a estimativa era de oito anos, segundo a assessoria de imprensa da empresa. A empresa informou possuir 168 milhões de toneladas em reservas (indicadas e inferidas) de recursos minerais subterrâneos, com 0,59% de teor de níquel sulfetado e 0,19% de teor de cobre. No primeiro trimestre deste ano, foram produzidas 30 mil toneladas de concentrado de níquel. Controlada pelo Grupo Appian Brazil, fundo de investimento privado, a Atlantic Nickel retomou a operação há oito meses. Desde janeiro, três embarques para a China e Europa já foram realizados, todos com segurança e dentro das especificações de mercado. O CEO do grupo Appian Brazil, Paulo Castellari destaca o novo posicionamento da operaçã, "de longa duração e de baixo custo, com potencial significativo de expansão". Atualmente, a Atlantic Nickel possui uma mina a céu aberto com recursos minerais de 59 milhões de toneladas com 0,33% teor de níquel sulfetado e 0,11% de teor de cobre.



Alternativa na crise

Especializado em carnes nobres com entrega programada em casa, o Prime Meat Clube nasceu como uma alternativa diante de uma dificuldade imposta pela pandemia. A ideia foi do empresário Rico Palmeira, da Prime Alimentos, distribuidora de carnes em Salvador para fábricas, restaurantes e grandes empresas. Com a política de isolamento, a empresa enfrentou uma redução de 40% nos pedidos. A empresa decidiu usar o excedente de produtos na abertura do delivery de cortes nobres de carne e lançou o Prime Meat Club, com foco no consumidor final. Com isso, a empresa já recuperou 15% do prejuízo gerado pela pandemia em apenas um mês de operação. “Como a gente já possuía estrutura e estoque, o investimento não foi tão alto e nos concentramos na implantação da logística do negócio”, conta Palmeira.

Sustentabilidade

Os programas para geração de renda e educação da Veracel beneficiaram mais de 16 mil pessoas em 2019, a partir de um investimento de R$ 12,5 milhões.

Biossegurança

A Spazio Oral está investindo em equipamentos com radiação ultravioleta (UV) para reforçar a segurança contra o contágio do coronavírus.