Arena Fonte Nova realiza evento de Natal beneficente

À primeira vista, o mar de gente na Arena Fonte Nova poderia ser facilmente confundido com o movimento típico de uma partida de futebol. Mas hoje, o motivo é outro: o clima natalino invadiu o estádio em mais uma edição do tradicional Fonte de Natal, após dois anos sem ocorrer por causa da pandemia.

O evento beneficente ocorre na Praça Sul da Arena, nesta quinta (22), gratuitamente. A programação inclui apresentações musicais, coral natalino, brinquedos infláveis, distribuição de brinquedos e lanches. Tudo de graça para a criançada. Além disso, há a tão esperada chegada do Papai Noel.

Entre os presentes, estão diversas famílias que vivem nas proximidades da Arena Fonte Nova e crianças atendidas pelo Hospital Martagão Gesteira, Fundação José Silveira e outras entidades parceiras da Arena. A técnica de enfermagem, Raquel Nascimento, 38 anos, aproveitou a ocasião para levar as duas filhas para se divertirem, Nycolle Nascimento Ribeiro, 8 anos e Belle Marianne Nascimento Ludugero, 16 anos.

Belle tem paralisia cerebral e é assistida pelo Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR). Foi através de uma das médicas que a atende que Raquel ficou sabendo do evento. "É uma oportunidade maravilhosa para que elas vejam de perto uma Orquestra, se divirtam e, de quebra, tirem uma foto com o papai Noel", afirma a técnica de enfermagem.

Crianças também puderam fazer pintura corporal com tema natalino (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

O evento é promovido pela Arena Fonte Nova, com patrocínio da Unipar e Grupo Petrópolis e apoio do Sistema Fecomercio Sesc Senac. Como destaca o presidente da Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira Fonte, o Fonte de Natal já se tornou uma tradição.

“Nosso objetivo é retribuir o carinho que recebemos diariamente da população de Salvador, que esteve presente em tantos momentos importantes da Arena, como nos eventos esportivos, musicais e principalmente quando abrimos nossas portas para apoiar a população nos combate à pandemia. Juntos, vamos manter acesa a gratidão e a magia do Natal entre as famílias e as crianças das nossas comunidades”, afirma.

Na ocasião, ainda serão distribuídos presentes para as crianças, realização de oficinas para os pais, como costura, e palestras sobre ciclo menstrual com distribuição gratuita de absorventes.

Coral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi primeira atração do Fonte de Natal (Foto: Paula Fróes Correio)

O padrinho desta edição será o cantor Ricardo Chaves, que irá se apresentar relembrando os grandes sucessos da carreira. A banda e o coral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) também estão entre as atrações, além de toda a animação dos brinquedos infláveis do Parque de Tio Paulinho e apresentação do coral Pentágono.