Arena Pronaica é inaugurada em Cajazeiras X

Quem pensa em Cajazeiras X lembra logo do Campo da Pronaica, mas a imagem ficou apenas na memória. O local, famoso por sediar partidas de futebol, o carnaval do bairro e shows dos mais diversos estilos, foi requalificado e ficou diferente. O espaço ganhou duas áreas de competição com gramado sintéticos e uma quadra poliesportiva, além de palco para eventos. Ele foi rebatizado e, agora, se chama Arena Pronaica.

Foi nesse local que a estudante Rafaela Alves, 26 anos, perdeu o sapato durante um show do cantor Léo Santana. Foi na Pronaica que o motorista por aplicativo Elias Neves, 45 anos, ficou rouco de tanto gritar pelo time dele, e foi nesse campo que o estudante Daniel Silva, 23, conheceu no carnaval a atual namorada. Os moradores garantem que cada cantinho tem muitas lembranças.

“Ah se esse campo falasse”, brincou, Rafaela. “Esse é o local mais famoso do bairro, é o nosso espaço de lazer, por isso, temos muitas histórias aqui. A Prefeitura mudou bastante coisa, e tudo ficou muito bonito, mas bastante diferente”, disse.

O investimento na obra foi de cerca de R$ 3,3 milhões, e foram requalificados 20.262 metros quadrados de área. O campo que já existia passou por melhorias, e foram construídos mais dois campos com grama sintética e uma quadra poliesportiva. Arquibancadas, sanitários e vestiários também fazem parte da nova paisagem.

(Gil Santos/CORREIO) (Gil Santos/CORREIO)

O prefeito ACM Neto fez a entrega do espaço e disse que a obra é importante para todos os bairros da reigão. "Esse é um espaço histórico e tradicional da comunidade. Para atividades esportivas, apresentação dos grupos culturais do bairro, palco para realização de grandes eventos, a exemplo do Carnaval, tão tradicional aqui de Cajazeiras, assim como também a festa que fazemos todo ano para celebrar o aniversário de Salvador, Festival da Cidade, sempre presente aqui", enumerou. "Confesso que hoje quando cheguei aqui e olhei de cima, ainda dentro do carro, e vi a beleza dessa obra, eu fiquei emocionado".

Foram construídos também academia de saúde, equipamentos de ginástica, área de lazer, palco para eventos, parque infantil, pista de caminhada e corrida, além de estacionamento e guarita. Os quiosques às margens do campo foram requalificados e outros quatro foram construídos.

As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) reformaram também as calçadas, escadas do entorno e ponto de ônibus com cinco quiosques. Houve ainda intervenções paisagísticas e a implantação de nova iluminação em LED.

Educação

Logo depois, o prefeito ACM Neto inaugurou a Escola Municipal Ulysses Guimarães, que fica na Rua Oswaldo Sá Menezes, ao lado da Arena Pronaica. A nova unidade terá capacidade para receber mil alunos dos segmentos Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O espaço, que tem 2.134,76 metros quadrados de área construída, conta com salas de aula climatizadas, espaço multiuso, refeitório, quadra poliesportiva coberta com arquibancada e jardim, entre outras instalações. Houve atenção também com a acessibilidade a esses espaços. Ao todo, foram investidos R$ 5,7 milhões na obra.