Arena Pronaica: espaço terá grama sintética, arquibancadas e quiosques

É raro uma só pessoa que mora, visita ou passa por Cajazeiras X e não conhecer o famoso Campo da Pronaica. Acostumado a receber campeonato locais e palco do baba sagrado do fim de semana, o local vai mudar de patamar. E é bom se costumar, porque o campinho de barro se transformará na Arena Pronaica, com direito a espaço para torcedores, outros campos de grama sintética, entre outras novidades.

O motorista Valério Silva, de 56 anos, é morador de Cajazeiras há mais de 30. Ele é um dos cerca de 600 mil habitantes do bairro que aguardavam ansiosos pelo dia em que o espaço receberia uma grande reforma. Dentro de cinco meses, o espaço será entregue à população totalmente revitalizado, em um projeto que receberá R$ 2,5 milhões de investimento da gestão municipal.

"Eu fiquei muito feliz por essa notícia. Era algo que aguardávamos há muito tempo. Quando eu chegar em casa e contar aos meus cinco filhos e cinco netos sobre as mudanças, eles vão ficar muito felizes. Vamos ter praticamente um parque de diversões dentro do nosso bairro. Como praticante de atividades físicas, fico muito feliz com essa reforma. O Campo da Pronaica representa muito para nosso bairro, é uma área de lazer histórica e acessível a qualquer pessoa”, comemorou Valério, que revelou que, além de ciclista, arrisca uns chutes nos babas na Pronaica.

O espaço, que possui cerca de 20.262 m², passará a contar com arquibancada e passará por uma requalificação do campo principal, onde são disputados importantes campeonatos de futebol amador, além da implantação de dois novos campos de futebol society, com estrutura em grama sintética.

O entorno do campo também receberá uma nova estrutura, que contará com piso intertravado, e a construção de três quadras poliesportivas com arquibancadas, boxes para os comerciantes, dois quiosques, estacionamento com capacidade para 20 veículos e sanitários.

Valério agora poderá praticar suas atividades físicas sem precisar sair do bairro (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

Pontapé inicial

A ordem de serviço para o início das obras da futura Arena Pronaica foi assinada na manhã desta terça (5) pelo prefeito ACM Neto, que estava acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis.

Para Neto, o bairro de Cajazeiras, especialmente a região em torno do Campo da Pronaica, necessitava de um investimento significativo para a transformação do principal espaço cultural do bairro em uma arena de esportes e eventos.

"O Campos a Pronaica é o coração de Cajazeiras, um lugar onde acontece tradicionalmente grandes eventos culturais para a comunidade. Agora, vai se transformar em uma arena de esportes e de eventos. É uma obra importantíssima e que pretendemos concluir em cinco meses, porque vai trazer todo um aspecto de beleza e integração para a comunidade", afirmou o prefeito.

ACM Neto anunciou reforma a partir desta terça (5) (Foto: Valter Pontes/Secom)

Pensando nos moradores que desejavam uma área de lazer mais completa e acessível no bairro, o projeto prevê também a implantação de uma academia ao ar livre, com equipamentos de ginástica, pista de cooper, ciclovia, além da manutenção e melhoria da área de palco para eventos realizados pela prefeitura como o Festival da Virada e festas locais.

A reforma também abrangerá a requalificação de um ponto de ônibus no entorno do campo, a implantação de parque infantil, pista de caminhada e corrida, área de lazer, pergolado, paisagismo e iluminação cênica.

Ao lado dos filhos Gustavo, 2, e Júlia, 4, a estudante Cristiane Silva, 32, comemorou o anúncio da reforma do entorno do campo. Segundo ela, a requalificação trará um espaço mais seguro para as crianças e menos preocupação para os pais.

Cristiane e os filhos Gustavo e Júlia na cerimônia de assinatura da ordem de serviço da reforma do Campo da Pronaica (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

“Vai ser uma reforma boa principalmente para as crianças, que não tinham onde brincar aqui no bairro. Nós estávamos precisando de algo assim, o campo estava abandonado há algum tempo, sem uma reforma dessas. Agora, as crianças vão poder brincar com mais segurança e ficaremos mais tranquilos”, contou Cristiane, que revelou que aguarda a inauguração da Escola Municipal Ulysses Guimarães, que também está em reforma, para matricular os filhos.

Outra boa notícia é que os moradores do bairro serão convocados para trabalhar na reforma. "O Campo da Pronaica vai se tornar em uma verdadeira arena esportiva e de eventos. Quem passava os fins de semana aqui e via as pessoas se equilibrando nos barrancos para assistir aos jogos, agora poderá ver um espaço com uma grande arquibancada, escadarias e quiosques. Nós vamos contratar os próprios moradores de Cajazeiras para trabalhar na obra, gerando empregos e renda para o bairro. Esse será o legado que a obra vai deixar para o bairro", afirmou Bruno Reis.